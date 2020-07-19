В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе

"Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была своевременно пресечена", — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

По данным милиции ЛНР, с этой позиции силовики обстреливали из минометов подконтрольный ЛНР поселок Калиновку.

Украинские военные корректировали огонь с помощью беспилотника типа Mavic Pro. Как сообщил ранее Осадчий, дрон сбили, а фото- и видеоматериалы с карты памяти устройства оказались в распоряжении специалистов Народной милиции.

Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

Конфликт в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.