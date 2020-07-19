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В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:48
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
в мире
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Молодцы!
94
там терористы или вои́ска рф прямо бы писали. Если нет там рф значит терористы.
42
26
луганская народная республика
украина
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/101955/34/1019553406_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_56c3fd31703971c6324af00eef8eb8d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков

10:37 19.07.2020 (обновлено: 11:48 19.07.2020)
5059
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОполченец Луганской народной республики на КПП "Должанский"
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
"Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была своевременно пресечена", — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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По данным милиции ЛНР, с этой позиции силовики обстреливали из минометов подконтрольный ЛНР поселок Калиновку.
Украинские военные корректировали огонь с помощью беспилотника типа Mavic Pro. Как сообщил ранее Осадчий, дрон сбили, а фото- и видеоматериалы с карты памяти устройства оказались в распоряжении специалистов Народной милиции.
Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

Конфликт в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!
19 июля, 10:52
Егор Панкратов
9200001
там терористы или вои́ска рф прямо бы писали. Если нет там рф значит терористы.
19 июля, 11:19
Vladimir Hitlers
8000033
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