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В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:34
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

10:34 19.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Калиновка в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Калиновка в Донбассе.
"В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления "Тритон М1", нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен", - заявил Осадчий.
По его словам, фото и видеоматериалы с карты памяти беспилотника изучаются специалистами Народной милиции.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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