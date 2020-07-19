В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Калиновка в Донбассе.

"В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления "Тритон М1", нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен", - заявил Осадчий.