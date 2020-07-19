В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант , сообщает телеканал BFMTV

Согласно телеканалу, речь идет о 39-летнем мужчине, мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

В прокуратуре заявили телеканалу, что на данной стадии речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".