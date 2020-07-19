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В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе
Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:28
2020-07-19T11:18
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант
, сообщает телеканал BFMTV
.
Согласно телеканалу, речь идет о 39-летнем мужчине, мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.
В прокуратуре заявили телеканалу, что на данной стадии речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".
Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.