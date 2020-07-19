В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 410 человек с коронавирусом

"Сводка на утро 19.07.20. Всего на лечении: 908. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 876. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 407. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 6. В ОРИТ: 127. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.