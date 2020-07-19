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В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 410 человек с коронавирусом
Более 900 пациентов, в том числе 407 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:28
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 410 человек с коронавирусом

10:28 19.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 407 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 19.07.20. Всего на лечении: 908. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 876. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 407. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 6. В ОРИТ: 127. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 64 человек, поступили 62.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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