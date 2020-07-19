https://ria.ru/20200719/1574550064.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 410 человек с коронавирусом
Более 900 пациентов, в том числе 407 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:28
2020-07-19T10:28
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва