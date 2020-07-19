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В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в комментарии RT оценил статистику распространенности ожирения в российских регионах. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:59
виктор тутельян
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алтайский край
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор тутельян, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алтайский край, приморский край, общество

В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России

10:26 19.07.2020 (обновлено: 10:59 19.07.2020)
2609
© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в комментарии RT оценил статистику распространенности ожирения в российских регионах.
Ранее в ведомстве сообщили, что по итогам 2019 года больше всего случаев заболевания зафиксировали в Алтайском крае (5539,4 случая на сто тысяч человек). Самый низкий показатель в Приморском крае — 549,2 случая.
По словам врача, данные по Алтайскому краю обусловлены тем, что местные жители привыкли употреблять много жирных продуктов и мало занимаются спортом. При этом в Приморье у людей есть доступ к свежим морепродуктам, что влияет на рацион, отметил он.

"Там едят больше рыбы, едят больше морепродуктов, меньше жирных сортов. Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки — это все высокожировые продукты", — пояснил Тутельян.

По данным Минздрава, всего в России зарегистрировали 2,1 миллиона пациентов с ожирением, что на 172 тысячи больше, чем в 2018 году.
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Виктор ТутельянМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Алтайский крайПриморский крайОбщество
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