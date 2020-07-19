В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в комментарии RT оценил статистику распространенности ожирения в российских регионах.
Ранее в ведомстве сообщили, что по итогам 2019 года больше всего случаев заболевания зафиксировали в Алтайском крае (5539,4 случая на сто тысяч человек). Самый низкий показатель в Приморском крае — 549,2 случая.
По словам врача, данные по Алтайскому краю обусловлены тем, что местные жители привыкли употреблять много жирных продуктов и мало занимаются спортом. При этом в Приморье у людей есть доступ к свежим морепродуктам, что влияет на рацион, отметил он.
"Там едят больше рыбы, едят больше морепродуктов, меньше жирных сортов. Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки — это все высокожировые продукты", — пояснил Тутельян.
По данным Минздрава, всего в России зарегистрировали 2,1 миллиона пациентов с ожирением, что на 172 тысячи больше, чем в 2018 году.
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