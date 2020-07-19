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В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число приблизилось к 10 тысячам, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:24
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом

10:24 19.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число приблизилось к 10 тысячам, сообщает правительство региона.
По данным на субботу, в регионе было зарегистрировано 9960 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 9259 пациентов, умерли 84.
"Воронежская область, 09:45 (мск), воскресенье, 19 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 065. Выздоровели: 9 323. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 105 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 64 человека.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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