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Распространение нового коронавируса
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В Крыму выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, в том числе у троих прибывших из других субъектов РФ и один завозной случай из-за... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:24
распространение нового коронавируса
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

10:24 19.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, в том числе у троих прибывших из других субъектов РФ и один завозной случай из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 1 из них завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них – прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2295 человек.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 969 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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