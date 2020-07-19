https://ria.ru/20200719/1574549725.html
Силовики обстреляли из миномета поселок в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:18
2020-07-19T10:18
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574545204.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/101955/34/1019553406_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_56c3fd31703971c6324af00eef8eb8d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире