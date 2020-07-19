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Силовики обстреляли из миномета поселок в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:18
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Силовики обстреляли из миномета поселок в Донбассе, заявили в ЛНР

10:18 19.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОполченец Луганской народной республики
Ополченец Луганской народной республики
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ополченец Луганской народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Калиновка в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 24-й бригады вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Светлодарск (под контролем Киева - ред.) подвергли обстрелу из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 миллиметров населенный пункт Калиновка", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку десять мин.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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