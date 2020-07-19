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ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР
Украинские силовики разместили вооружение и технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР

10:13 19.07.2020
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© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
Работы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики разместили вооружение и технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наша разведка отмечает нарушения противником норм международного гуманитарного права. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей", - сказал представитель ведомства.
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
09:58
В ДНР заявили о нарушениях режима перемирия в Донбассе
Он пояснил, что было зафиксировано шесть единиц боевой техники, включая БМП и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", в непосредственной близости к жилым дамам в трех населенных пунктах в Донбассе.
"После доведения до общественности данных о размещении военной техники 35 бригады ВФУ вблизи населенных пунктов, противник в зоне ответственности соединения усилил радиоэлектронное подавление беспилотников СММ ОБСЕ ... Данный факт также подтверждается СММ ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
Вчера, 16:02
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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