ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР

"Наша разведка отмечает нарушения противником норм международного гуманитарного права. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей", - сказал представитель ведомства.

В ДНР заявили о нарушениях режима перемирия в Донбассе

В ДНР заявили о нарушениях режима перемирия в Донбассе

Он пояснил, что было зафиксировано шесть единиц боевой техники, включая БМП и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", в непосредственной близости к жилым дамам в трех населенных пунктах в Донбассе.