ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики разместили вооружение и технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наша разведка отмечает нарушения противником норм международного гуманитарного права. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что было зафиксировано шесть единиц боевой техники, включая БМП и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", в непосредственной близости к жилым дамам в трех населенных пунктах в Донбассе.
"После доведения до общественности данных о размещении военной техники 35 бригады ВФУ вблизи населенных пунктов, противник в зоне ответственности соединения усилил радиоэлектронное подавление беспилотников СММ ОБСЕ ... Данный факт также подтверждается СММ ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.