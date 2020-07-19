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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574549581.html
В Армении выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 34 877, еще 10 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом

10:11 19.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
© Sputnik
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Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 34 877, еще 10 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 34 462 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 631 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
Вчера, 10:04Распространение нового коронавируса
В Армении число случаев COVID-19 достигло 34 462
"В Армении подтверждены 34 877 случаев коронавируса. Вылечились 23 294 пациента. Скончался 641 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 737 пациентов, проведены 146 717 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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