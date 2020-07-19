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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 38,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 38,9 тысячи, общее число заболевших составляет 1 077 618, свидетельствуют РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, в мире

В Индии выявили 38,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

10:01 19.07.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 38,9 тысячи, общее число заболевших составляет 1 077 618, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 373 379 человека, выздоровели 677 423 человек (23 672 за сутки), умерли 26 816 (543 за сутки).
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
17 июля, 07:15Распространение нового коронавируса
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило один миллион человек
В субботу сообщалось о 1 038 716 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,8 тысячи), днем ранее - о 1 003 832 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,9 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 300 937 (8348 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 165 714 заболевших (4807 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 121 582 заболевших (1475 за сутки).
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДелиВ мире
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