В Индии выявили 38,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки выросло более чем на 38,9 тысячи, общее число заболевших составляет 1 077 618, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 373 379 человека, выздоровели 677 423 человек (23 672 за сутки), умерли 26 816 (543 за сутки).

В субботу сообщалось о 1 038 716 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,8 тысячи), днем ранее - о 1 003 832 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,9 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 300 937 (8348 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 165 714 заболевших (4807 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлены 121 582 заболевших (1475 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.