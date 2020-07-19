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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574549395.html
На Украине выявили 731 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 731, до 58 842, умерли еще 8 человек, сообщила система мониторинга распространения... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
львовская область
киев
украина
в мире
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коронавирус covid-19, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине выявили 731 новый случай заражения коронавирусом

10:01 19.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 731, до 58 842, умерли еще 8 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 19 июля, в стране выявлены 58 842 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек. Всего выздоровели 30 879 человек, в том числе 369 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Львовская областьКиевУкраинаВ мире
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