На Украине выявили 731 новый случай заражения коронавирусом

По состоянию на 19 июля, в стране выявлены 58 842 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек. Всего выздоровели 30 879 человек, в том числе 369 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.