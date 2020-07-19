В США протестующие устроили пожар в здании полицейского профсоюза

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде вломились в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, сообщает полиция в Протестующие в американском Портленде вломились в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, сообщает полиция в Twitter

Согласно данным полиции, толпа собралась в центре города и возводила баррикады у здания местного федерального суда. Несколько человек поджигали мусорные баки. Позже нескольким людям удалось вломиться в здание полицейского профсоюза и устроить там пожар.

Полиция позже сообщила, что огонь потушен. Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих и проводить задержания.

Ранее генпрокурор штата Орегон , где находится Портленд , Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в городе Портленд, где беспорядки не утихают уже полтора месяца.

Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда, которые прибыли в город накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.

По данным телеканала OPB, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаков и производят задержания без объяснения причин. По состоянию на пятницу со стороны федеральных органов обвинения в связи с беспорядками были предъявлены 13 подозреваемым.