https://ria.ru/20200719/1574549282.html
Музей "Москва — с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями
В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появились исторические спортивные фотографии в честь 40-летнего юбилея открытия XXII Олимпийских игр в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:56
2020-07-19T09:58
культура
москва
олимпийские игры
общество
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https://ria.ru/20200716/1574404909.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, олимпийские игры, общество