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Музей "Москва — с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями
В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появились исторические спортивные фотографии в честь 40-летнего юбилея открытия XXII Олимпийских игр в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:58
культура
москва
олимпийские игры
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, олимпийские игры, общество

Музей "Москва — с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями

09:56 19.07.2020 (обновлено: 09:58 19.07.2020)
82
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСмотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
Смотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Смотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появились исторические спортивные фотографии в честь 40-летнего юбилея открытия XXII Олимпийских игр в столице, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что экспозиция включает снимки, посвященные истории московских спортивных обществ, крупным соревнованиям, которые проходили от 1910-х до начала 2000-х годов, а также фотографии занятий физкультурой в школах, вузах и на предприятиях Москвы. Кроме того, много снимков посвящены открытию Олимпиады 1980 года.
"В честь 40-летнего юбилея этого события главархив обновил экспозицию виртуального музея "Москва — с заботой об истории" историческими спортивными фотографиями", - говорится в сообщении.
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
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