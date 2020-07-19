Музей "Москва — с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями

Отмечается, что экспозиция включает снимки, посвященные истории московских спортивных обществ, крупным соревнованиям, которые проходили от 1910-х до начала 2000-х годов, а также фотографии занятий физкультурой в школах, вузах и на предприятиях Москвы. Кроме того, много снимков посвящены открытию Олимпиады 1980 года.