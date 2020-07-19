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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574549184.html
Названы шесть форм COVID-19
Ученые выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
лондон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, здоровье, лондон

Названы шесть форм COVID-19

09:52 19.07.2020 (обновлено: 10:13 19.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ученые выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.
Специалисты проанализировали данные о симптомах, которые наблюдались у 1600 пациентов в США и Великобритании. Выяснилось, что наличие определенных клинических проявлений болезни может указывать на тяжесть ее протекания в дальнейшем. В результате по показателям развития заболевания были выявлены шесть различных групп.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
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Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, поскольку в таких случаях только от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка. Среди симптомов первых двух "гриппоподобных" форм отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможна потеря обоняния. При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди. При второй форме у заболевшего появляется повышенная температура, хрипота и потеря аппетита. При третьей, "желудочно-кишечной" форме, коронавирус проявляется в основном в виде диареи и потери аппетита.
Следующие формы определены учеными как тяжелые. Четвертая вызывает постоянное недомогание, усталость, повышение температуры, головную боль и боль в груди, потерю обоняния, кашель и хрипоту. Пятая дублирует симптомы предыдущей, добавляя спутанность сознания, потерю аппетита, боль в горле, мышечные боли.
Самая тяжелая, шестая форма, собирает множество симптомов, включая головную боль, потерю обоняния и аппетита, кашель, повышение температуры, хрипоту, боль в горле и груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышку, диарею и боли в животе.
Отмечается, что более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации, а среди заболевших с первой формой попадают в больницу всего 16 процентов. Специалисты утверждают, что выявление форм коронавируса станет прорывом в борьбе с эпидемией и поможет определить риски развития осложнений у пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЛондон
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