Названы шесть форм COVID-19

Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ученые выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Ученые выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

Специалисты проанализировали данные о симптомах, которые наблюдались у 1600 пациентов в США и Великобритании. Выяснилось, что наличие определенных клинических проявлений болезни может указывать на тяжесть ее протекания в дальнейшем. В результате по показателям развития заболевания были выявлены шесть различных групп.

Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, поскольку в таких случаях только от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка. Среди симптомов первых двух "гриппоподобных" форм отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможна потеря обоняния. При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди. При второй форме у заболевшего появляется повышенная температура, хрипота и потеря аппетита. При третьей, "желудочно-кишечной" форме, коронавирус проявляется в основном в виде диареи и потери аппетита.

Следующие формы определены учеными как тяжелые. Четвертая вызывает постоянное недомогание, усталость, повышение температуры, головную боль и боль в груди, потерю обоняния, кашель и хрипоту. Пятая дублирует симптомы предыдущей, добавляя спутанность сознания, потерю аппетита, боль в горле, мышечные боли.

Самая тяжелая, шестая форма, собирает множество симптомов, включая головную боль, потерю обоняния и аппетита, кашель, повышение температуры, хрипоту, боль в горле и груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышку, диарею и боли в животе.

Отмечается, что более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации, а среди заболевших с первой формой попадают в больницу всего 16 процентов. Специалисты утверждают, что выявление форм коронавируса станет прорывом в борьбе с эпидемией и поможет определить риски развития осложнений у пациентов.