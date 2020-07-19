В Иерусалиме возобновилось судебное заседание по делам Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Судебное заседание по делам премьер-министра Судебное заседание по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновилось в воскресенье, пишут израильские СМИ.

Нетаньяху проходит обвиняемым по делам о коррупции и обмане общественного доверия.

Как пишет издание "Маарив", заседание пройдёт в Иерусалимском окружном суде без участия обвиняемых. Начало запланировано на 09:00. Заседание будет касаться технических моментов, в частности, судьи решат, сколько заседаний в неделю будут проходить.

В свою очередь газета "Гаарец" пишет, что "второе заседание будет сконцентрировано на том, чтобы дать дополнительное время адвокатам Нетаньяху для изучения материалов дела".

Первое заседание в Иерусалимском окружном суде состоялось в конце мая.

По решению суда на первом заседании глава правительства был обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. При этом, было решено, что в дальнейшем обвиняемые не обязаны присутствовать на технических слушаниях, пока не начнется этап с представлением доказательств.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно, эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.