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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:46
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:46 19.07.2020
327
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены три мины калибром 82 миллиметра.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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