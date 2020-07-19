https://ria.ru/20200719/1574548736.html
Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области превысило 5,5 тысячи
Сорок новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области, общее количество выросло до 5524, сообщила администрация региона. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:30
2020-07-19T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости.
Сорок новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области
, общее количество выросло до 5524, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19. Среди пациентов - 12 мужчин и 28 женщин в возрасте от 32 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5524, из них 1954 без клинических проявлений. 4446 выздоровели: 2025 выписаны из стационара, 2421 снят с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. Умерло 31", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находятся 317 человек, из них диагноз "пневмония" у 210 человек. На карантине на дому остаются 2083 пациента, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 730.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.