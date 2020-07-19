Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области превысило 5,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Сорок новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Сорок новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области , общее количество выросло до 5524, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19. Среди пациентов - 12 мужчин и 28 женщин в возрасте от 32 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5524, из них 1954 без клинических проявлений. 4446 выздоровели: 2025 выписаны из стационара, 2421 снят с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. Умерло 31", - говорится в сообщении.

На госпитализации в настоящий момент находятся 317 человек, из них диагноз "пневмония" у 210 человек. На карантине на дому остаются 2083 пациента, из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 730.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.