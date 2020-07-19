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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 600
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 600, за сутки выявлено пять заболевших, сообщили... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 600

09:25 19.07.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 600, за сутки выявлено пять заболевших, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 18 июля в республике было выявлено 595 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 600", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 518 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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