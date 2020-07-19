Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

"Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением", - заявил Путин.

Президент также отметил, что и сейчас горно-металлургический комплекс является одной из базовых отраслей экономики страны. Он выразил радость, что металлургическая промышленность прогрессирует, даже несмотря на пандемию.