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Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ, отметив, что их труд всегда пользовался особым почётом,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:43
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, общество

Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

09:24 19.07.2020 (обновлено: 09:43 19.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ, отметив, что их труд всегда пользовался особым почётом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.
"Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением", - заявил Путин.
Президент также отметил, что и сейчас горно-металлургический комплекс является одной из базовых отраслей экономики страны. Он выразил радость, что металлургическая промышленность прогрессирует, даже несмотря на пандемию.
Путин подчеркнул особые достижения в этой сфере: расширение линейки продукции, освоение новых рынков, запуск крупных, отвечающих передовым стандартам проектов на Череповецком, Выксунском и Новолипецком металлургических комбинатах, а также на других предприятиях.
"Убеждён, что и впредь вы будете добросовестно работать, эффективно решать поставленные задачи на благо России и её граждан", - добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил металлургов с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Премьер отметил особые качества профессии - высокую выдержку, самоотдачу, жёсткую дисциплину и волю. Также Мишустин пожелал работникам металлургической отрасли и их семьям крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
Работа Первоуральского новотрубного завода
02:39
День металлурга в России
1010003
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Владимир ПутинОбщество
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