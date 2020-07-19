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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус
За время пандемии коронавируса в России провели более 24,9 миллиона тестов на выявление инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус

09:21 19.07.2020 (обновлено: 09:48 19.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За время пандемии коронавируса в России провели более 24,9 миллиона тестов на выявление инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили представители федеральной службы, за последние сутки в стране сделали 314 тысяч тестов.
Отмечается, что под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 остаются 273 737 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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