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Синоптики предупредили москвичей о дождях в воскресенье
Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:17
михаил леус
погода
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил леус, погода, москва

Синоптики предупредили москвичей о дождях в воскресенье

09:17 19.07.2020
412
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, 21-23 в Москве, по области 19-24", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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