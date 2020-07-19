https://ria.ru/20200719/1574548515.html
В Афганистане при взрыве двух бомб погибли пять силовиков
Пять силовиков погибли, еще четыре получили ранения при взрыве двух придорожных бомб в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:16
2020-07-19T09:16
пактика
забуль
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:4246:2388_1400x0_80_0_0_67a087fabdaa686da840aa8ff6f10126.jpg
https://ria.ru/20200718/1574526224.html
пактика
забуль
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:4246:2388_1400x0_80_0_0_67a087fabdaa686da840aa8ff6f10126.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:3640:2730_1400x0_80_0_0_8dec3ecd50602934418af053e4c757a5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:2730:2730_1400x0_80_0_0_54aec4df6956a5ff26d8a5cafffd59e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пактика, забуль, афганистан, в мире