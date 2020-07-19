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В Афганистане при взрыве двух бомб погибли пять силовиков
Пять силовиков погибли, еще четыре получили ранения при взрыве двух придорожных бомб в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:16
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пактика, забуль, афганистан, в мире

В Афганистане при взрыве двух бомб погибли пять силовиков

09:16 19.07.2020
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять силовиков погибли, еще четыре получили ранения при взрыве двух придорожных бомб в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.
Согласно телеканалу, один из инцидентов произошел в округе Суроби в провинции Пактика утром в воскресенье. В результате взрыва погиб глава местной полиции и трое его сослуживцев.
Второй инцидент произошел в районе Шахр-е-Сафа в провинции Забуль на юге Афганистана. В результате взрыва придорожной бомбы подорвалась полицейская машина, погиб глава местной полиции, четверо других полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Вчера, 09:58
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ПактикаЗабульАфганистанВ мире
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