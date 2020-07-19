В Москве за сутки выписали 359 человек, переболевших COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539", - сообщила Ракова.

В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.