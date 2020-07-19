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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки выписали 359 человек, переболевших COVID-19
Ещё 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число выздоровевших превысило 170,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве за сутки выписали 359 человек, переболевших COVID-19

09:11 19.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ещё 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число выздоровевших превысило 170,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539", - сообщила Ракова.
Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
07:30Распространение нового коронавируса
В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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