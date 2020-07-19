В Новосибирской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

"По данным оперативного штаба на утро 19 июля, в регионе зарегистрировано 8077 случаев COVID-19 (+118 за последние сутки), в том числе 462 ребенка. 6148 человек выписаны с выздоровлением (+134 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчина, ему было 82 года, и женщины в возрасте 69 лет, 73 лет, 75 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 168 человек.