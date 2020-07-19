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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Сто восемнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 134 человека, скончались еще пять человек, сообщает в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:02
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

09:02 19.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Сто восемнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 134 человека, скончались еще пять человек, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 19 июля, в регионе зарегистрировано 8077 случаев COVID-19 (+118 за последние сутки), в том числе 462 ребенка. 6148 человек выписаны с выздоровлением (+134 за сутки)", - говорится в сообщении.
Медик в машине скорой помощи
Вчера, 09:18Распространение нового коронавируса
В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19
Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчина, ему было 82 года, и женщины в возрасте 69 лет, 73 лет, 75 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 168 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2004. В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 272 597 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 778 жителей региона, 29 380 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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