Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574548097.html
В Израиле за нарушение порядка на акциях задержали 28 человек
Полиция задержала около 30 человек за нарушение порядка на акциях протеста, прошедших в субботу вечером в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает полиция. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:54
биньямин нетаньяху
иерусалим
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452832_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_62e8df8ecf1bdd3653871eb84f8db865.jpg
https://ria.ru/20200718/1574544244.html
2
иерусалим
тель-авив
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452832_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_62e8df8ecf1bdd3653871eb84f8db865.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452832_29:0:2760:2048_1400x0_80_0_0_5532eaed74fc26a4b6861d58ac44e23f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452832_370:0:2418:2048_1400x0_80_0_0_8e5b83933a8d08d739fd570f424e2122.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биньямин нетаньяху, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире

В Израиле за нарушение порядка на акциях задержали 28 человек

08:54 19.07.2020
397
© REUTERS / Ronen ZvulunУчастники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
© REUTERS / Ronen Zvulun
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Полиция задержала около 30 человек за нарушение порядка на акциях протеста, прошедших в субботу вечером в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает полиция.
Массовые антиправительственные демонстрации прошли поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывали дороги, требуя отставки премьера.
Иерусалим
Вчера, 23:29
В Израиле начались антиправительственные демонстрации
"В Тель-Авиве были задержаны 13 человек, в Иерусалиме - 15", - сказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Как сообщает пресс-служба полиции, демонстранты после завершения акции начали блокировать дороги, произошли столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусорные баки, нападали на полицейских, в частности, распылили слезоточивый газ в одного из стражей порядка.
В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьера. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Ему выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Биньямина Нетаньяху по делам "2000" и "1000".
518205838
Обсудить 2
Биньямин НетаньяхуИерусалимТель-АвивИзраильВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
При столкновении трех автомобилей в Кузбассе пострадали шесть человек
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Иерусалиме возобновилось судебное заседание по делам Нетаньяху
Полицейский автомобиль
На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Новосибирской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
В Сирии открылись избирательные участки для выборов в парламент
Планета Земля
Ученые предупредили о формировании нового океана
Армянские военные в Тавушской области
Ереван зафиксировал около 70 выстрелов на армяно-азербайджанской границе
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
В Германии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом
Полицейский в Кабуле
В Афганистане при взрыве двух бомб погибли пять силовиков
Лаборатория
Раскрыты главные механизмы старения
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В реанимации роддома в Алма-Ате произошло возгорание
Украинские силовики на блокпосту
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
11:26В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
Лента новостейМолния