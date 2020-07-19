В Израиле за нарушение порядка на акциях задержали 28 человек

Массовые антиправительственные демонстрации прошли поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывали дороги, требуя отставки премьера.

Как сообщает пресс-служба полиции, демонстранты после завершения акции начали блокировать дороги, произошли столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусорные баки, нападали на полицейских, в частности, распылили слезоточивый газ в одного из стражей порядка.