В Израиле за нарушение порядка на акциях задержали 28 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Полиция задержала около 30 человек за нарушение порядка на акциях протеста, прошедших в субботу вечером в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает полиция.
Массовые антиправительственные демонстрации прошли поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывали дороги, требуя отставки премьера.
"В Тель-Авиве были задержаны 13 человек, в Иерусалиме - 15", - сказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Как сообщает пресс-служба полиции, демонстранты после завершения акции начали блокировать дороги, произошли столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусорные баки, нападали на полицейских, в частности, распылили слезоточивый газ в одного из стражей порядка.
В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьера. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Ему выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Биньямина Нетаньяху по делам "2000" и "1000".