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https://ria.ru/20200719/1574547826.html
Ученые предупредили о формировании нового океана
Ученые предупредили о возможном появлении нового океана, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:18
риа наука
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Главное во время предупредить, пусть и за 5 млн. лет)
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Называется "Новость ни о чем".
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эфиопия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
gps, земля - риа наука, африка, эфиопия

Ученые предупредили о формировании нового океана

08:44 19.07.2020 (обновлено: 12:18 19.07.2020)
25842
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ученые предупредили о возможном появлении нового океана, сообщает телеканал NBC News.
По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент "расколется" на две части.
Этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии. Он расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 километров, напоминают ученые.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим", — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
19 июня, 15:16РИА Наука
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
9042768217
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РИА НаукаGPSЗемля - РИА НаукаАфрикаЭфиопия
Популярные комментарии
Главное во время предупредить, пусть и за 5 млн. лет)
19 июля, 09:30
ЕПЕвгений П.
16250003
Называется "Новость ни о чем".
19 июля, 09:34
zzonewige
1510009
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