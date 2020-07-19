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На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля
Два грузовых автомобиля столкнулись в Москве на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца, три полосы перекрыли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:39
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля

08:39 19.07.2020
1019
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись в Москве на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца, три полосы перекрыли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Отмечается, что столкнулись бетономешалка и мусоровоз. Пострадал один человек.
"Произошло ДТП двух грузовых автомобилей с опрокидыванием (бетономешалка и мусоровоз). Перекрыто три полосы из четырех, движение затруднено", - сказал собеседник агентства.
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