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Раскрыты главные механизмы старения
Старение клеток с одинаковым генетическим материалом и в одной и той же среде может происходить двумя различными путями. Результаты соответствующего... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:40
старение
открытия - риа наука
сан-диего
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старение, открытия - риа наука, сан-диего

Раскрыты главные механизмы старения

08:34 19.07.2020 (обновлено: 08:40 19.07.2020)
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© Fotolia / 18percentgreyЛаборатория
Лаборатория
© Fotolia / 18percentgrey
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Старение клеток с одинаковым генетическим материалом и в одной и той же среде может происходить двумя различными путями. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Phys.org.
Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего изучили клеточные процессы у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. С помощью методов микрогидродинамики и компьютерного моделирования ученые выяснили, что около половины клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка — региона в ядерной ДНК, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У другой половины клеток развивается дисфункция митохондрий, энергетических станций клетки.
Оказалось, что один из двух путей старения определяется уже в раннем возрасте и клетки следуют ему всю жизнь. Однако исследователи с помощью компьютерного моделирования смогли перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК, и создать новый путь старения с увеличенной продолжительностью жизни.
Специалисты намерены продолжить подобные исследования на других клетках и организмах, в том числе тканях человека.
Листья шпината
3 июля, 15:15ЗОЖ
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старениеОткрытия - РИА НаукаСан-Диего
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