Раскрыты главные механизмы старения

Оказалось, что один из двух путей старения определяется уже в раннем возрасте и клетки следуют ему всю жизнь. Однако исследователи с помощью компьютерного моделирования смогли перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК, и создать новый путь старения с увеличенной продолжительностью жизни.