В Германии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом

Днем ранее сообщалось о 529 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 574, скончались 9084 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,4 тысячи человек.