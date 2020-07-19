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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 202 за сутки, еще один человек скончался, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом

08:25 19.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 202 за сутки, еще один человек скончался, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 529 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.
Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 574, скончались 9084 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,4 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 710), Северном Рейне-Вестфалии (46 024) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружено 8774 случав заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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