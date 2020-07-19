В Сирии открылись избирательные участки для выборов в парламент

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)

БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Выборы в Народный совет Выборы в Народный совет Сирии стартовали в 8.00 (совпадает с мск), свои двери для избирателей открыл 7331 участок по всей стране.

Как сообщает сирийская государственная теле-радио компания, десятки граждан прибыли к избирательным участкам за час до начала голосования.

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не смогут принять участие в голосовании.

За 250 депутатских кресел будут бороться более 1,6 тысячи кандидатов. Фаворитами считаются кандидаты от "Национального прогрессивного фронта" во главе с партией "Баас", однако немалое количество участников являются независимыми и также имеют высокие шансы получить кресло в парламенте.