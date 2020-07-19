Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200719/1574547446.html
В Сирии открылись избирательные участки для выборов в парламент
Выборы в Народный совет Сирии стартовали в 8.00 (совпадает с мск), свои двери для избирателей открыл 7331 участок по всей стране. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:18
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
ракка (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:299:2016:1433_1400x0_80_0_0_4a44e4c4add8147f12c4cbee5f65d960.jpg
https://ria.ru/20200719/1574545248.html
https://ria.ru/20200712/1574246703.html
1
идлиб (мухафаза)
ракка (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:299:2016:1433_1400x0_80_0_0_4a44e4c4add8147f12c4cbee5f65d960.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:0:2016:1512_1400x0_80_0_0_5abf2f586b478ad1ca42b7fa11dac825.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:0:1512:1512_1400x0_80_0_0_84f7c3b7e9b46baf6485d3a0e183908e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, идлиб (мухафаза), ракка (город), сирия, в мире

В Сирии открылись избирательные участки для выборов в парламент

08:18 19.07.2020
391
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Выборы в Народный совет Сирии стартовали в 8.00 (совпадает с мск), свои двери для избирателей открыл 7331 участок по всей стране.
Как сообщает сирийская государственная теле-радио компания, десятки граждан прибыли к избирательным участкам за час до начала голосования.
Дамаск
01:17Война в Сирии
В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не смогут принять участие в голосовании.
За 250 депутатских кресел будут бороться более 1,6 тысячи кандидатов. Фаворитами считаются кандидаты от "Национального прогрессивного фронта" во главе с партией "Баас", однако немалое количество участников являются независимыми и также имеют высокие шансы получить кресло в парламенте.
Избирательные участки будут работать до 20.00. Время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.
Дамаск
12 июля, 21:23
Для участия в выборах в парламент Сирии зарегистритровали 2100 кандидатов
610000
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Ракка (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 16,4 тысячи
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
В Германии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом
Украинские силовики на блокпосту
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Полицейский автомобиль
На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
Лаборатория
Раскрыты главные механизмы старения
Человек на весах
Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
В Израиле за нарушение порядка на акциях задержали 28 человек
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Армянские военные в Тавушской области
Ереван зафиксировал около 70 выстрелов на армяно-азербайджанской границе
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Новосибирской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Рэпер Канье Уэст
Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие
Автомобили скорой помощи
При столкновении трех автомобилей в Кузбассе пострадали шесть человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
11:26В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
Лента новостейМолния