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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 16,4 тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 533 и достигло 16 429, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 16,4 тысячи

08:17 19.07.2020
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Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 533 и достигло 16 429, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К субботе число зарегистрированных случаев составило 15 896, скончались 80 пациентов, 9003 выздоровели.
"По состоянию на 19 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 16 429 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 84 человека.
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9127. В субботу из больниц были выписаны 124 человека, в пятницу – 220, в четверг – 128. Сейчас на лечении находятся 7218 пациентов с COVID-19, в том числе 72 - в тяжелом состоянии, 21 - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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