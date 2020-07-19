https://ria.ru/20200719/1574547026.html
В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 601 человек, у 112 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:30
2020-07-19T07:30
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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https://ria.ru/20200718/1574544416.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество