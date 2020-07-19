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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 601 человек, у 112 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:30
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице № 2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

07:30 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 601 человек, у 112 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении 585 человек, включая 106 с коронавирусом.
"В больнице 601 человек (в том числе 13 в реанимации), из них: 181 человек с подозрением на COVID/112 случаев подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Также главврач добавила, что в больницу за сутки поступили 33 человека, из них семь с коронавирусом. Выписаны 17 пациентов, один с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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