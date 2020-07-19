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В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
юрга
новокузнецк
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, юрга, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей

07:28 19.07.2020
17006
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 19 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 52 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 56 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1515 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1263 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 14 – в Кемерово, шесть – в Междуреченске, по два – в Анжеро-Судженске, Киселевске, Юрге, Яйском районе, по одному – в Березовском, Кемеровском, Новокузнецком и Тисульском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 2796 случаев заражения коронавирусом, 18 человек скончались, 1515 выздоровели. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1263 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5735 человек, сняты с наблюдения 77 061 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскЮргаНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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