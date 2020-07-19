В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей

"Еще у 52 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 56 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1515 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1263 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 2796 случаев заражения коронавирусом, 18 человек скончались, 1515 выздоровели. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1263 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5735 человек, сняты с наблюдения 77 061 человек.