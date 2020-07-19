https://ria.ru/20200719/1574546933.html
Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Регионом с самой высокой распространенностью ожирения оказался Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:25
2020-07-19T09:37
россия
ожирение
кабардино-балкарская республика (кбр)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье
москва
еврейская автономная область
калининградская область
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https://ria.ru/20200716/1574414195.html
https://ria.ru/20200630/1573706960.html
2
россия
москва
еврейская автономная область
калининградская область
самарская область
тюменская область
алтайский край
приморский край
курганская область
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ожирение, кабардино-балкарская республика (кбр), ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье, москва, еврейская автономная область, калининградская область, самарская область, тюменская область, алтайский край, приморский край, курганская область, общество