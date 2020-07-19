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Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Регионом с самой высокой распространенностью ожирения оказался Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:37
россия
ожирение
кабардино-балкарская республика (кбр)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье
москва
еврейская автономная область
калининградская область
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россия
москва
еврейская автономная область
калининградская область
самарская область
тюменская область
алтайский край
приморский край
курганская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, ожирение, кабардино-балкарская республика (кбр), ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье, москва, еврейская автономная область, калининградская область, самарская область, тюменская область, алтайский край, приморский край, курганская область, общество

Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения

07:25 19.07.2020 (обновлено: 09:37 19.07.2020)
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© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах
© Fotolia / Jürgen Fälchle
Человек на весах. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Регионом с самой высокой распространенностью ожирения оказался Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на Минздрав.
Показатель отражает количество больных на 100 тысяч жителей. Информация предоставлена по итогам 2019 года.
Картофельные чипсы
16 июля, 04:46
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В Алтайском крае распространенность ожирения оказалась на уровне 5539,4 случая. За этим субъектом следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области
Самый низкий показатель зафиксировали в Приморье, там он составил лишь 549,2 случая на 100 тысяч жителей. Низкой распространенностью ожирения также отличились Еврейская автономная область (685,4), Калининградская область (665,5), Кабардино-Балкария (618,1) и Москва (607,7).
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30 июня, 20:07
Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха
Отмечается, что всего в России зарегистрировали 2,1 миллиона пациентов с ожирением, что на 172 тысячи больше, чем в 2018 году.
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РоссияОжирениеКабардино-Балкарская Республика (КБР)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЗдоровьеМоскваЕврейская автономная областьКалининградская областьСамарская областьТюменская областьАлтайский крайПриморский крайКурганская областьОбщество
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