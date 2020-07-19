Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения

Показатель отражает количество больных на 100 тысяч жителей. Информация предоставлена по итогам 2019 года.

Отмечается, что всего в России зарегистрировали 2,1 миллиона пациентов с ожирением, что на 172 тысячи больше, чем в 2018 году.