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Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской трижды за неделю
Желтую надпись Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:55
нью-йорк (город)
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574537425.html
https://ria.ru/20200709/1574142764.html
Все как всегда неправильно организовано. Нужно использовать правильные инструменты, например организовать корпоративный отдых или вечеринку с пейнтбольными маркерами, и именно там, где эта надпись и подобные ей.
20
А ведь только немногие в штатах знают, что Blue Lives Matter -проект незабвенного старикашки идеолога и спонсора всех цветных революций Джоржа Сороса, правильной дорожкой топаете товарищи янки.
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8
нью-йорк (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
нью-йорк (город), в мире

Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской трижды за неделю

06:50 19.07.2020 (обновлено: 06:55 19.07.2020)
18396
© REUTERS / MIKE SEGARНеизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
© REUTERS / MIKE SEGAR
НЬЮ-ЙОРК, 19 июл — РИА Новости, Алан Булкаты. Желтую надпись Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Нью-Йорка.
В понедельник неизвестный вылил на надпись ведро с красной краской, в пятницу ее залили краской синего цвета.
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Вчера, 16:59
Генсек ООН объяснил популярность движений Black Lives Matter и #MeToo
"Сегодня в 14.59 две женщины вылили черную краску на надпись. Их арестовали. Во время задержания один из сотрудников полиции поскользнулся на краске и повредил руку и голову", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейского доставили в больницу, он в стабильном состоянии.
Женщинам пока не предъявили обвинения, сказал он. Сотрудник пояснил, что задержанным за аналогичное деяние в пятницу предъявили обвинение в причинении ущерба, и предположил, что в этом случае обвинение будет аналогичным.
"Это мелкое правонарушение, это не уголовное преступление", — добавил он.
На кадрах, которые уже попали в сеть, видно, что черную краску по желтой надписи размазывает афроамериканка.
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке
9 июля, 23:51
В Нью-Йорке напротив башни Трампа появилась надпись "Black lives matter"
Между тем, в местных СМИ каждый случай, когда кто-то выливает краску на надпись Black Lives Matter, называют актом вандализма.
В то же время в Нью-Йорке есть группы активистов, выступающих в поддержку полиции. В отличие от сторонников BLM они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов. Сторонники полиции используют слоган Blue Lives Matter и уже обратились к властям города с просьбой нанести соответствующую надпись на одну из улиц Нью-Йорка.
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Нью-Йорк (город)В мире
Популярные комментарии
Все как всегда неправильно организовано. Нужно использовать правильные инструменты, например организовать корпоративный отдых или вечеринку с пейнтбольными маркерами, и именно там, где эта надпись и подобные ей.
19 июля, 07:57
ggoldmikron
8110001
А ведь только немногие в штатах знают, что Blue Lives Matter -проект незабвенного старикашки идеолога и спонсора всех цветных революций Джоржа Сороса, правильной дорожкой топаете товарищи янки.
19 июля, 07:53
Иван Чай
901001
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