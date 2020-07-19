https://ria.ru/20200719/1574546759.html
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской трижды за неделю
Желтую надпись Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:50
2020-07-19T06:55
нью-йорк (город)
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574537425.html
https://ria.ru/20200709/1574142764.html
goldmikron
Все как всегда неправильно организовано. Нужно использовать правильные инструменты, например организовать корпоративный отдых или вечеринку с пейнтбольными маркерами, и именно там, где эта надпись и подобные ей.
20
Иван Чай
А ведь только немногие в штатах знают, что Blue Lives Matter -проект незабвенного старикашки идеолога и спонсора всех цветных революций Джоржа Сороса, правильной дорожкой топаете товарищи янки.
11
8
нью-йорк (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нью-йорк (город), в мире
НЬЮ-ЙОРК, 19 июл — РИА Новости, Алан Булкаты.
Желтую надпись Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке
в третий раз за неделю облили краской, сообщили РИА Новости в департаменте полиции Нью-Йорка.
В понедельник неизвестный вылил на надпись ведро с красной краской, в пятницу ее залили краской синего цвета.
"Сегодня в 14.59 две женщины вылили черную краску на надпись. Их арестовали. Во время задержания один из сотрудников полиции поскользнулся на краске и повредил руку и голову", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейского доставили в больницу, он в стабильном состоянии.
Женщинам пока не предъявили обвинения, сказал он. Сотрудник пояснил, что задержанным за аналогичное деяние в пятницу предъявили обвинение в причинении ущерба, и предположил, что в этом случае обвинение будет аналогичным.
"Это мелкое правонарушение, это не уголовное преступление", — добавил он.
На кадрах, которые уже попали в сеть, видно, что черную краску по желтой надписи размазывает афроамериканка.
Между тем, в местных СМИ каждый случай, когда кто-то выливает краску на надпись Black Lives Matter, называют актом вандализма.
В то же время в Нью-Йорке есть группы активистов, выступающих в поддержку полиции. В отличие от сторонников BLM они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов. Сторонники полиции используют слоган Blue Lives Matter и уже обратились к властям города с просьбой нанести соответствующую надпись на одну из улиц Нью-Йорка.