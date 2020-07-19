https://ria.ru/20200719/1574546708.html
В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников
Туристический автобус перевернулся в Канаде по пути к леднику, по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:39
2020-07-19T09:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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