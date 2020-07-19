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В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников
Туристический автобус перевернулся в Канаде по пути к леднику, по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:41
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, альберта, канада, происшествия, в мире

В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников

06:39 19.07.2020 (обновлено: 09:41 19.07.2020)
3781
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в Канаде по пути к леднику, по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает местный телеканал CBC.
Инцидент произошел в канадской провинции Альберта в национальном парке Джаспер у Колумбийского ледникового поля. В автобусе находились 27 пассажиров.
Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.
Ведется расследование причины аварии.
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ТуризмНовости - ТуризмАльбертаКанадаПроисшествияВ мире
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