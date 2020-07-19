Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие

Согласно документу, мероприятие пройдет только для зарегистрированных участников в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина. Все участники должны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись для того, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.