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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
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Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие
Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США, в воскресенье в Южной Каролине проведет первое... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:38
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
канье уэст
джо байден
южная каролина
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, канье уэст, джо байден, южная каролина, сша, в мире

Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие

06:20 19.07.2020 (обновлено: 06:38 19.07.2020)
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© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoРэпер Канье Уэст
Рэпер Канье Уэст
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США, в воскресенье в Южной Каролине проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный в распоряжение документ.
Согласно документу, мероприятие пройдет только для зарегистрированных участников в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина. Все участники должны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
17 июля, 17:17
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись для того, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.
Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Президент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
10 июля, 06:58Президентские выборы в США - 2020
Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
9311119
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампКанье УэстДжо БайденЮжная КаролинаСШАВ мире
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