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В Мельбурне вводят обязательное ношение масок
Власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл на фоне роста случаев заражения... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:49
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

В Мельбурне вводят обязательное ношение масок

06:09 19.07.2020 (обновлено: 09:49 19.07.2020)
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© Depositphotos / GBP27Мельбурн
Мельбурн
© Depositphotos / GBP27
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл на фоне роста случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает телеканал 7 News.
При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США). Исключения будут сделаны для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности.

"Так же, как вы не забываете взять ключи, выходя из дома, вы должны не забывать брать с собой что-то, чтобы закрыть лицо", — заявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Премьер Эндрюс в воскресенье сообщил о 363 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки и трех летальных исходах. Таким образом, число случаев заражения в австралийском штате Виктория достигло 5696.
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Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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