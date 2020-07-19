СМИ: в TikTok прервали переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Владелец китайской социальной сети, по данным источников, уже несколько месяцев ведет переговоры с британским правительством. Решение о приостановке диалога принято на фоне "более широкого геополитического контекста" и роста напряженности между государствами.

Отмечается, что в случае улучшения отношений между Западом и КНР компания может возобновить планы по открытию штаб-квартиры в Великобритании, однако принятие решения в скором времени не ожидается. Наиболее вероятным местом создания новой штаб-квартиры TikTok считается Лондон.