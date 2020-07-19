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СМИ: в TikTok прервали переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Владелец китайской социальной сети TikTok компания ByteDance прервала переговоры об открытии штаб-квартиры в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:36
tiktok
huawei technologies
великобритания
гонконг
лондон
китай
в мире
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великобритания
гонконг
лондон
китай
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:217:2730:1753_1400x0_80_0_0_e53891fc40bc61ebb4ccf4835d186b3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, huawei technologies, великобритания, гонконг, лондон, китай, в мире

СМИ: в TikTok прервали переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

05:48 19.07.2020 (обновлено: 06:36 19.07.2020)
2491
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владелец китайской социальной сети TikTok компания ByteDance прервала переговоры об открытии штаб-квартиры в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином, сообщает британская газета Sunday Times.
Владелец китайской социальной сети, по данным источников, уже несколько месяцев ведет переговоры с британским правительством. Решение о приостановке диалога принято на фоне "более широкого геополитического контекста" и роста напряженности между государствами.
Среди причин такого решения также указывается запрет Великобритании на покупку 5G-оборудования у китайской Huawei и ситуация с законом о нацбезопасности Гонконга.
Отмечается, что в случае улучшения отношений между Западом и КНР компания может возобновить планы по открытию штаб-квартиры в Великобритании, однако принятие решения в скором времени не ожидается. Наиболее вероятным местом создания новой штаб-квартиры TikTok считается Лондон.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Белый дом в Вашингтоне
16 июля, 01:33
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TikTokHuawei TechnologiesВеликобританияГонконгЛондонКитайВ мире
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