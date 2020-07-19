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Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о "пристрастии к алкоголю"
Актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее якобы пристрастии к алкоголю. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:47
культура
россия
наргиз (певица)
музыка
кино и сериалы
шоу-бизнес
иван охлобыстин
алкоголь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, наргиз (певица), музыка, кино и сериалы, шоу-бизнес, иван охлобыстин, алкоголь

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о "пристрастии к алкоголю"

05:44 19.07.2020 (обновлено: 08:47 19.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее якобы пристрастии к алкоголю.
"На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то, походу, с дуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня Наргиз", — написал Охлобыстин во "ВКонтакте".
Ранее Наргиз опубликовала в инстаграме скриншот интервью Охлобыстина, в котором артист негативно высказался о ней и заявил о ее "пагубном пристрастии к алкоголю".
Певица удивилась словам актера и его рассуждениям о ее "пороках". Охлобыстин согласился с этим и признал, что "наверняка не прав", но точно не имеет права осуждать незнакомого человека.
Иван Охлобыстин
30 декабря 2019, 04:04
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
1001651312
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КультураРоссияНаргиз (певица)МузыкаКино и сериалыШоу-бизнесИван ОхлобыстинАлкоголь
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