https://ria.ru/20200719/1574546442.html
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о "пристрастии к алкоголю"
Актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее якобы пристрастии к алкоголю. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T05:44
2020-07-19T08:47
культура
россия
наргиз (певица)
музыка
кино и сериалы
шоу-бизнес
иван охлобыстин
алкоголь
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3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наргиз (певица), музыка, кино и сериалы, шоу-бизнес, иван охлобыстин, алкоголь