https://ria.ru/20200719/1574546340.html
В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в США превысило 140 тысяч, заразились свыше 3,7 миллиона человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T05:15
2020-07-19T05:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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1
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире