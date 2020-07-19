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В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в США превысило 140 тысяч, заразились свыше 3,7 миллиона человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T05:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек

05:15 19.07.2020 (обновлено: 05:30 19.07.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Похороны умерших от коронавируса в США. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в США превысило 140 тысяч, заразились свыше 3,7 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, после заражения коронавирусом в Соединенных Штатах скончались 140 105 пациентов, за все время заразились 3 707 023 человека.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали 14 231 248 случаев заражения с начала эпидемии и более 601 тысячи летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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