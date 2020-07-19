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В США госпитализировали министра торговли
Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу в штате Нью-Йорк в субботу, его госпитализация не связана с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:59
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353
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уилбур росс, сша, в мире

В США госпитализировали министра торговли

04:59 19.07.2020
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© AP Photo / Susan WalshМинистр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне
Министр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Министр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу в штате Нью-Йорк в субботу, его госпитализация не связана с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал Fox со ссылкой на представителя ведомства.
"Министр Росс был доставлен в больницу в связи с незначительными проблемами, не связанными с коронавирусом. Он в порядке, мы ожидаем, что вскоре он будет выписан", - комментирует представитель министерства госпитализацию 82-летнего Росса.
Источники сообщили телеканалу, что в пятницу американский министр торговли чувствовал себя плохо.
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Уилбур РоссСШАВ мире
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