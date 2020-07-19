https://ria.ru/20200719/1574546300.html
В США госпитализировали министра торговли
Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу в штате Нью-Йорк в субботу, его госпитализация не связана с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:59
2020-07-19T04:59
уилбур росс
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574195941.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уилбур росс, сша, в мире