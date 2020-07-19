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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:50
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

04:37 19.07.2020 (обновлено: 11:50 19.07.2020)
18940
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе в столице и области действует 19 июля с 9:00 до 21:00.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
13 июля, 02:06
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Можно сводку по всей стране, а то надоела одна Москва в новостях. За МКАДом тоже люди живут
19 июля, 07:04
Кот на дереве
900007
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