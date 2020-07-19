https://ria.ru/20200719/1574546273.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:37
2020-07-19T11:50
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200713/1574251116.html
Кот на дереве
Можно сводку по всей стране, а то надоела одна Москва в новостях. За МКАДом тоже люди живут
16
6
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/67/1556686783_0:172:3071:1900_1400x0_80_0_0_8ed2af56c2e678f710509f99e4d0103b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество