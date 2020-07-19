https://ria.ru/20200719/1574546226.html
В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 42 бессимптомных носителя, из больниц выписали 17 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:18
2020-07-19T04:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире
ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 42 бессимптомных носителя, из больниц выписали 17 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 16 случаев - 13 локальные - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 660 случаев коронавирусной инфекции, 78 775 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 2 007, выздоровели 1 923 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 42 таких случая, из них 12 - ввозные, остальные 30 – локальные, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 147 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлено 1777 случаев заражения (12 человек скончались, 1274 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 454 человека (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.