В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 42 таких случая, из них 12 - ввозные, остальные 30 – локальные, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 147 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.