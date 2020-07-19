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Кинологи назвали самые популярные клички для собак
Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказала РИА Новости, как чаще всего россияне называют своих собак: первое место занимает кличка Оскар, традиционные РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T04:04
российская кинологическая федерация (ркф)
домашние животные
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общество
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Лично у меня 2 собаки. Жучка и, простите, Козявка. У соседа Тошка. ОЛИВИЙ и ОСКАРОВ не встречал никогда
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
российская кинологическая федерация (ркф), домашние животные, собаки, животные, общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак

03:33 19.07.2020 (обновлено: 04:04 19.07.2020)
12739
© JchuckСобака с костью
Собака с костью
© Jchuck
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказала РИА Новости, как чаще всего россияне называют своих собак: первое место занимает кличка Оскар, традиционные советские Тузик и Дружок уходят в прошлое.

"Кличка для питомца – это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга. Бывает, что хозяин уже заранее знает, как он назовет домашнего питомца, другие вдохновляются сериалами, книгами или фильмами", — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

По данным РКФ, самой популярной кличкой, на основании данных, собранных за этот год, оказалась кличка Оскар. На втором месте Жасмин, третью строчку рейтинга занимает Оливия.
Далее идут: Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и замыкает "десятку" Злата.
"Можно отметить удивительную стабильность на самых верхних позициях рейтинга: в течение последних пяти лет десятка лидеров практически не изменяется. За первое место с переменным успехом соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В прошлом году кличка Оскар занимала третью позицию, на первом месте по популярности тогда была кличка Жасмин. В 2019 году в топ-10 вошло имя Цезарь, в этом году его заменила кличка Валенсия", — рассказали в кинологической федерации.
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Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.
Как рассказали кинологи, стабильной популярностью пользуются имена греческих богов: Зевс, Афина и Афродита.
Встречаются имена, данные в честь люксовых автомобилей: с 2015 года зарегистрировано 554 пса по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли.

"Также можно встретить такие клички как Тиффани и Живанши (по всей видимости собак назвали в честь любимого бренда); Гермиона – в честь героини из известного всем фильма про Гарри Поттера; Земфира – возможно, питомец носит имя популярной певицы, и даже собак, которых, вероятно, назвали в честь любимого футбольного клуба – Челси", — рассказали в РКФ.

Отмечается, что клички, которые были популярны в советские годы, сейчас не пользуются спросом. За последние пять лет зарегистрировано всего десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.
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Российская Кинологическая Федерация (РКФ)домашние животныесобакиЖивотныеОбщество
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Ну ни одной собаки с такими кличками не встречал!
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Юра Варфоломеев
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