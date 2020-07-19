https://ria.ru/20200719/1574545790.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T02:56
2020-07-19T03:32
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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pumba N
Умерло очень много людей, у многих переболевших серьёзные осложнения, медики большинства стран уже полгода в цейтноте, в Мельбурне, к примеру, под угрозой приличных штрафов снова обязательное ношение масок везде, а не только в магазинах, и только в России до сих пор глубоко "одарённые" и "свободные" граждане продолжают по методичкам твердить, что всё это Путин, ЕР и Собянин придумали для своей выгоды.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1400x0_80_0_0_4024a92c8fab594631a40c9340bdc46e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, в мире