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Распространение нового коронавируса
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Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T03:32
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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Умерло очень много людей, у многих переболевших серьёзные осложнения, медики большинства стран уже полгода в цейтноте, в Мельбурне, к примеру, под угрозой приличных штрафов снова обязательное ношение масок везде, а не только в магазинах, и только в России до сих пор глубоко "одарённые" и "свободные" граждане продолжают по методичкам твердить, что всё это Путин, ЕР и Собянин придумали для своей выгоды.
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, в мире

Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек

02:56 19.07.2020 (обновлено: 03:32 19.07.2020)
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, по состоянию на 02.50 мск, с начала эпидемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19В мире
Популярные комментарии
Умерло очень много людей, у многих переболевших серьёзные осложнения, медики большинства стран уже полгода в цейтноте, в Мельбурне, к примеру, под угрозой приличных штрафов снова обязательное ношение масок везде, а не только в магазинах, и только в России до сих пор глубоко "одарённые" и "свободные" граждане продолжают по методичкам твердить, что всё это Путин, ЕР и Собянин придумали для своей выгоды.
19 июля, 08:47
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1100001
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