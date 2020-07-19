Сомнолог рассказала о негативном последствии долгой жары

"Есть два подхода к температуре сна – российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь", — рассказала сомнолог.