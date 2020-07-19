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Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim возможна не раньше, чем государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T02:36
билайн
рэу имени г. в. плеханова
мегафон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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билайн, рэу имени г. в. плеханова, мегафон, сша, технологии, экономика

Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты

02:36 19.07.2020
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© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты
© Fotolia / Łukasz Szczepański
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim возможна не раньше, чем государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
"Виртуальная сим-карта" – это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. "E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве", — отметил он.
Смартфон
24 сентября 2019, 10:22
По голосу и лицу. В России работают над внедрением виртуальных SIM-карт
Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, "Тинькофф Мобайл" и Easy4. "Большая тройка" российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.
88854437
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БилайнРЭУ имени Г. В. ПлехановаМегафонСШАТехнологииЭкономика
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