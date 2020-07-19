Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim возможна не раньше, чем государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
"Виртуальная сим-карта" – это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. "E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве", — отметил он.
24 сентября 2019, 10:22По голосу и лицу. В России работают над внедрением виртуальных SIM-карт
Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, "Тинькофф Мобайл" и Easy4. "Большая тройка" российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.