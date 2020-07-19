Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты

"Виртуальная сим-карта" – это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. "E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве", — отметил он.