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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек, сообщает... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T02:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19

01:56 19.07.2020 (обновлено: 02:42 19.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 28 532 новых случая заражения COVID-19 и 921 летальный исход.
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За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 074 860 случаев заражения, скончались 78 772 пациента с подтвержденным COVID-19.
Отмечается, что после заражения выздоровели по меньшей мере 1 342 362 человека.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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